Эмери решил, что Кавани и Неймар будут бить пенальти по очереди

Защитник "ПСЖ" Тома Менье сообщил, что главный тренер команды Унаи Эмери назначил Неймара и Эдинсона Кавани штатными пенальтистами. Чтобы на поле не возникало споров, бразилец и уругваец будут пробивать с 11-метровой точки по очереди. В субботнем матче чемпионата Франции против "Бордо" (6:2) Неймар сделал дубль, забив один мяч с пенальти.

- Тренер решил этот вопрос, они будут бить пенальти по очереди, - приводит Мirror слова Менье. - Сегодя это был Неймар. Если бы судья назначил еще один 11-метровый, его бы исполнял Кавани.

Напомним, в матче с "Лионом" (2:0) Неймар и Кавани не поделили право пробития пенальти. Уругваец не разрешил бразильцу нанести удар, а сам не смог его реализовать. После этого в раздевалке команды возник конфликт между игроками.