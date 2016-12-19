Эмери получит более 10 миллионов евро от "ПСЖ" в случае досрочного расторжения контракта

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери получит компенсацию в размере 10,5 миллиона евро в случае досрочного расторжения контракта, утверждает L'Еquipe. Руководство клуба недовольно результатами команды и раздумывает над увольнением 45-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что его место может занять Луи ван Гал, Роберто Манчини и Фабио Капелло. Напомним, Эмери возглавил парижан в минувшее межсезонье. Его контракт рассчитан до лета 2018 года.