14:15 | ФУТБОЛ — Франция

Эмери получит более 10 миллионов евро от "ПСЖ" в случае досрочного расторжения контракта

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери получит компенсацию в размере 10,5 миллиона евро в случае досрочного расторжения контракта, утверждает L'Еquipe. Руководство клуба недовольно результатами команды и раздумывает над увольнением 45-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что его место может занять Луи ван Гал, Роберто Манчини и Фабио Капелло. Напомним, Эмери возглавил парижан в минувшее межсезонье. Его контракт рассчитан до лета 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

хорошо устроился. делай, что хочешь - и так, и так деньги получишь. можно даже не работать, всё равно десятку срубишь)

14:44

Ботаникум

Можно сказать "ЗАРАБОТАЛ"!!!!!!

14:36

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