Эмери получит более 10 миллионов евро от "ПСЖ" в случае досрочного расторжения контракта

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери получит компенсацию в размере 10,5 миллиона евро в случае досрочного расторжения контракта, утверждает L'Еquipe. Руководство клуба недовольно результатами команды и раздумывает над увольнением 45-летнего специалиста.
Ранее сообщалось, что его место может занять Луи ван Гал, Роберто Манчини и Фабио Капелло. Напомним, Эмери возглавил парижан в минувшее межсезонье. Его контракт рассчитан до лета 2018 года.
shpasic
хорошо устроился. делай, что хочешь - и так, и так деньги получишь. можно даже не работать, всё равно десятку срубишь)
14:44
Ботаникум
Можно сказать "ЗАРАБОТАЛ"!!!!!!
14:36