Эмери объяснил, почему предпочел Иконе, а не Бен Арфа в стартовом составе

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери объяснил, почему в матче чемпионата Франции с "Нанси" (2:1) с первых минут вышел Джонатан Иконе, а не Атем Бен Арфа. По словам специалиста, молодой игрок оптимально вписывался в состав.

– Это один из наших молодых футболистов, которые с нами тренируются, – цитирует AFP Эмери. – Он отлично провел предсезонку и доказал, что ждет своего шанса, чтобы им воспользоваться. Ему удобнее играть слева. А Бен Арфа я использую на правом фланге. Но сейчас Лукас Моура справа в лучшей форме. А я стараюсь использовать игроков на наиболее комфортных для них позициях. Так всем лучше.