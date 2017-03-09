19:05 | ФУТБОЛ — Франция

Эмери не будет уволен из "ПСЖ"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сохранит свой пост, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов, информирует AS. Отмечается, что владельцы парижской команды строят долгосрочный проект и хотят, чтобы он был доведен до ума под руководством испанского специалиста. На мнение руководителей клуба не повлияло поражение команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Барселоны" (1:6).

Отмечается, что перед Эмери и "ПСЖ" стоит задача выиграть в текущем сезоне чемпионат, Кубок и Кубок лиги Франции.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Тренеришка не для того 3 раза ЛЕ выигрывал, чтобы с ним поступали несправедливо! Если бы не подлец со свистком, то ПСЖ прошло бы дальше. Тренеришка-этот тот, который распял барсеног 4-0, а не тот, который проиграл ей и судье 1-6!

19:49

вилли

правильно!

19:11

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