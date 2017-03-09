Эмери не будет уволен из "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сохранит свой пост, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов, информирует AS. Отмечается, что владельцы парижской команды строят долгосрочный проект и хотят, чтобы он был доведен до ума под руководством испанского специалиста. На мнение руководителей клуба не повлияло поражение команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Барселоны" (1:6).

Отмечается, что перед Эмери и "ПСЖ" стоит задача выиграть в текущем сезоне чемпионат, Кубок и Кубок лиги Франции.

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