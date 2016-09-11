Эль-Хаджи Диуф: "Призываю французскую прессу быть нежнее с Балотелли"

Бывший игрок "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф считает, что репутация нападающего Марио Балотелли не соответствует его настоящему характеру и поведению. По его мнению, итальянец способен раскрыться в "Ницце", куда перешел этим летом из "Ливерпуля".

– Я хорошо знаю его, – цитирует L’Equipe Диуфа. – А люди судят о нем, ничего не зная. Он уважает окружающих. Проблема в том, что люди привыкли классифицировать окружающих, а нужно судить о нем по игре. Я говорил ему не переходить в "Ливерпуль". Это была не его команда. Он не мог бы сочетаться со Стивеном Джеррардом. Джеррард ревнует, он не любит мужчин с характером. Марио же хороший человек, который готов прислушиваться. Он не вызывает проблем в раздевалке. Многие истории о нем выдуманы.

Любит активную ночную жизнь? А Ронадинью, например, не любит? А другие? Это не значит, что они дают плохие результаты. Ярлык прицепился к нему. Надеюсь, после его игры в "Ницце" люди изменят свое мнение. Он заслужил этот шанс. Я также призываю французскую прессу быть бережнее с ним. В Англию он прибыл молодым мальчиком. Ему было сложно. Он чувствительный парень. Он очень щедр, например. Я не хочу выделять это, но он помогает людям с ограниченными возможностями. Только не афиширует это. Ему нужно сосредоточиться на "Ницце". Если он тут не раскроется, то будет сложно дальше. Все в его руках.