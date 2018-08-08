Эксклюзив! Александр Головин: "У меня травма голеностопа, операция не потребуется"

Полузащитник "Монако" Александр Головин подтвердил информацию "СЭ", что он получил травму голеностопа. В то же время хавбек добавил, что хирургическое вмешательство ему не потребуется. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге.

– У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов, – сказал Головин. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.

Новичок "Монако" Головин пропустит 3-4 недели из-за травмы //

Головин получил травму и ходит на костылях. Как же так?!