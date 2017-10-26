Экс-вратарь "ПСЖ" жестоко избил свою жену в состоянии алкогольного опьянения

Голкипер "Ланса" Николя Душе в четверг утром был задержан полицией 17-го округа Парижа по подозрению в бытовом насилии, сообщает Le Parisien. В квартире игрока была найдена его жена, которая в обнаженном виде лежала посреди комнаты. Ее тело было покрыто синяками, а на голове была кровоточащая рана. Женщина сильно кричала.

Сообщается, что Душе во время инцидента был пьян и очень рассержен. Жена заявила, что он схватил ее за волосы и ударил несколько раз о стену и об пол. В квартире найдены явные следы борьбы между супругами.

Отметим, до лета 2016 года Душе выступал за "ПСЖ", после чего подписал контракт с "Лансом" на три года. В нынешнем клубе голкипера отказались от комментариев, заявив, что это личное дело Душе.