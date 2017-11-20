Экс-президент "Марселя" болен раком

Бывший президент "Марселя" Бернар Тапи объявил, что болен раком желудка. Он руководил провансальским клубом с 1986 по 1994 год. При нем "Марсель" четыре раза выиграл чемпионат Франции и стал победителем Лиги чемпионов.

- Все идет не так, это ужасная болезнь, - цитирует L'Equipe Тапи. - Раньше у меня не было никаких симптомов. Я встаю утром с желанием бороться лицом к лицу с этим раком. Химиотерапия - очень тяжелая штука. Наверное, это должно привести к тяжелой операции. Мне могут удалить пищевод и желудок.

В какой-то момент приходится принимать, что вскоре может прийти смерть. Это не катастрофа. Я одержу победу или проиграю. Ничего страшного.