Экс-хавбек "Ньюкасла" арестован во Франции по подозрению в налоговых махинациях

Полузащитник "Лорьяна" Сильвен Марво, выступавший ранее за "Ньюкасл", был арестован, утверждает Le Parisien. 31-летний француз стал одним из четырех подозреваемых, которые были задержаны сегодня в связи с расследованием спецслужб Великобритании и Франции. Тремя остальными задержанными являются агенты игроков.

На днях появилась информация, что более 180 агентов участвуют в специальной операции по раскрытию махинаций с налогами. Были произведены обыски и конфискации документов и компьютеров в ряде офисов в Великобритании и Франции. Также был задержан управляющий директор "Ньюкасла" Ли Чарнли.

Аресты и обыски в английских клубах. В чем дело?