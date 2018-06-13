Экс-форвард "Локомотива" перешел в "Монпелье"

"Монпелье" на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Локомотива" Петаром Шкулетичем. Срок соглашения между 27-летним сербом и французским клубом, а также финансовые условия сделки не разглашаются.
Предудущим клубом Шкулетича был "Генчлербирлиги", за который он играл с 2017 по 2018 год. В "Локомотиве" форвард выступал с 2015 по 2017 год - за это время он помог железнодорожникам завоевать два Кубка России.
✍️ Petar Škuletić première recrue estivale du MHSC 🔶🔷– MHSC (@MontpellierHSC) 13 июня 2018 г.
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