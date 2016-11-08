Эдинсон Кавани: "Я спокойно сплю по ночам"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани спокойно относится к критике в свой адрес, которая регулярно появляется. В начале сезона уругвайца подводила реализация моментов, но после 12 туров он лидирует в гонке бомбардиров лиги 1 с 11 мячами.

– Критики – часть футбола, – цитирует L’Equipe Кавани. – Но мне важно, что обо мне думает тренер, мои партнеры по команде. Это придает мне уверенности. Благодаря этому я спокойно сплю по ночам, зная, что сделал все возможное. Многие болельщики при этом ко мне очень хорошо относятся, желают мне добра. Это тоже придает сил. Летом сменился тренерский штаб. У нас новое понимание футбола. Всем нужно адаптироваться к изменениям. А в конце сезона только можно делать выводы.