Эдинсон Кавани: "Я хочу остаться в Париже"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что его все устраивает во французском клубе, и он хочет остаться здесь. В текущем сезоне чемпионата Франции 29-летний форвард провел 18 матчей и забил 18 мячей. Контракт с игроком истекает летом 2018 года.

– У меня хорошая статистика, – цитирует Telefoot Кавани. – Не это не самое главное. Меня больше волнует возможное чемпионство "ПСЖ". Я хочу остаться в Париже. Мне нравится здесь играть, я люблю этот город. У меня была встреча с президентом клуба, и я надеюсь, что мы решим этот вопрос.