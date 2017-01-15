15:39 | ФУТБОЛ — Франция

Эдинсон Кавани: "Я хочу остаться в Париже"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что его все устраивает во французском клубе, и он хочет остаться здесь. В текущем сезоне чемпионата Франции 29-летний форвард провел 18 матчей и забил 18 мячей. Контракт с игроком истекает летом 2018 года.

– У меня хорошая статистика, – цитирует Telefoot Кавани. – Не это не самое главное. Меня больше волнует возможное чемпионство "ПСЖ". Я хочу остаться в Париже. Мне нравится здесь играть, я люблю этот город. У меня была встреча с президентом клуба, и я надеюсь, что мы решим этот вопрос.

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Материалы REN-TV

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