Эдинсон Кавани: "Все говорят обо мне, Неймаре и Мбаппе, но нельзя забывать о других игроках"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что он и его партнеры по атаке Неймар и Кильян Мбаппе действуют эффективно, потому что их одноклубники делают то, что нужно форвардам. Уругваец отметил, что игроки группы атаки парижан дополняют друг друга.

- Мы играем в разных стилях - это позволяет нам действовать вариативно, - цитирует Goal Кавани. - Многие говорят о Кавани, Неймаре и Мбаппе, но есть другие игроки - они помогают нам делать то, что мы хотим. Мы не можем забывать об одноклубниках. Начиная от вратаря, заканчивая другими игроками. Речь не только об игроках группы атаки, а о всей команде.

Напомним, в этом сезоне Кавани в этом сезоне провел во всех турнирах 20 матчей, забив 18 мячей. Неймар отличился 11 раз в 16 матчах, отдав при этом 2 результативных паса. На счету Мбаппе 7 мячей и 3 передачи в 18 играх.