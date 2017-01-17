Эдинсон Кавани: "В этом сезоне я хочу выиграть Лигу чемпионов"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Уругвая Эдинсон Кавани отметил, что его главная цель в этом сезоне – выиграть с командой Лигу чемпионов. По словам 29-летнего форварда, подбор исполнителей высокого класса не всегда является гарантией победы в главном клубном европейском турнире.

– Победа в Лиге чемпионов зависит от многих факторов, – приводит goal.com слова Кавани. – Только одна команда может выиграть турнир, но футбольная история знавала разные неожиданные повороты. Даже если в составе какой-нибудь команды есть лучшие игроки мира, это не гарантирует, что она всегда будет побеждать. Посмотрите, например, на "Атлетико" или "Ювентус" – это очень агрессивные команды, которые, казалось бы, по составу не могут сравниться с грандами. Но, тем не менее, они доходили до финала главного клубного европейского турнира.



Я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но если "ПСЖ" это не удастся, мы будем продолжать работать над достижением поставленной цели.