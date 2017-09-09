Эдинсон Кавани: " У нас хорошее взаимопонимание с Мбаппе и Неймаром"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после победы в чемпионате Франции над "Метцем" (5:1) отметил действия форвардов Кильяна Мбаппе и Неймара. В этом матче уругваец отметился дублем, а француз и бразилец забили по одному голу.

- Думаю, что сегодня мы хорошо сыграли, - цитирует Goal Кавани. - Мы хорошо играли на всех участках поля. Да, "Метцу" после удаления было сложно играть, но и мы заслужили победу своей игрой. Чувствую себя отлично, хотя и играл за свою сборную. Всегда хочется выходить на поле. Сегодня тренер выпустил меня в стартовом составе, а это было приятно.

Мбаппе и Неймар? Они классные игроки. У нас с ними хорошее взаимопонимание. Дальше все будет складываться еще лучше.