Эдинсон Кавани: "Рад сотому голу за "ПСЖ", но главное - успехи команды"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани забил свой 100-й гол за французский клуб в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Анже" (2:0). Тем не менее для уругвайского форварда главным являются успехи команды.

- Для меня главное - успехи команды, - цитирует L'Equipe Кавани. - Команда выигрывает, а мои голы позволяют ей выигрывать. Это нормально, что я очень рад. Нападающий живет ради голов.

- Какой из 100 голов является вашим любимым?

- Думаю, что я забил много красивых голов за "ПСЖ". Трудно выделить один из них.

- 156 голов Златана Ибрагимовича достижимы?

- Я думаю только о команде, думаю о себе, а не о других. Хочу делать все возможное для успеха "ПСЖ". Остальное само сложится. То же самое касается и вхождения в тройку лучших бомбардиров парижан. Самое главное - выигрывать матчи и титулы. Если забиваешь много голов, но не выигрываешь титул, то забитые мячи не играю роли.