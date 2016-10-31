13:23 | ФУТБОЛ — Франция

Эдинсон Кавани: "ПСЖ" - одна из лучших команд в мире"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что никогда не хотел покидать французский клуб. Уругваец, выражая свое разочарование своим положением в команде, имел ввиду лишь то, что хочет играть на острие атаки, а не на фланге.

- Сейчас я выступаю за одну из лучших команд в мире, и это наполняет меня радостью, - цитирует Le Parisien Кавани. - В предыдущие годы я иногда выражал желание играть на своей родной позиции центрального нападающего, но я всегда уважал решение менеджера. Это не означало, что я не хотел оставаться в "ПСЖ". Просто я хотел играть на острие. В конце прошлого сезона у меня была встреча с руководством, и мне сказали, что я буду играть центрального нападающего.

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