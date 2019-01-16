Эдинсон Кавани: "ПСЖ" еще не предлагал мне новый контракт"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани опроверг слухи о том, что хочет покинуть Париж. 31-летний уругваец отметил при этом, что еще не обсуждал с клубом продление контракта, который истекает в 2020 году.

– Мы с клубом еще не вели переговоры, – цитирует Le Parisien Кавани. – Не было никаких предложений по продлению контракта. Если клуб захочет подписать новый договор, все будет нормально. Если предпочтет расстаться со мной, это тоже не проблема. Такова жизнь.

Со временем мы нашли баланс между нападающими. Мы с Неймаром и Мбаппе лучше понимаем друг друга. Сейчас общение налажено.