Эдинсон Кавани: "Оставшиеся 90 минут против "Реала" важны, но "ПСЖ" не стоит забывать о других турнирах"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после победы над "Страсбуром" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2) отметил, что команде нужно быть единой. Также он вспомнил об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала"​, который состоится 6 марта.

- Мы с нетерпением ждали матча со "Страсбуром", чтобы реабилитироваться в лиге, победа в которой также является нашей целью в этом сезоне, - цитирует пресс-служба клуба Кавани. - Сегодня вечером у нас была хорошая игра. Мы должны оставаться едиными, у нас еще будет 90 минут, которые очень важны для того, чтобы пройти "Реал", но до этого мы должны сосредоточиться на других соревнованиях, начиная с лиги 1. Мы должны продолжать работать, и важно оставаться едиными, что является силой топ-команд.