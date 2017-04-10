09:30 | ФУТБОЛ — Франция

Эдинсон Кавани: "Остается шесть матчей, и "ПСЖ" нацелен на титул"

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани уверен, что у его команды хорошие шансы побороться за чемпионство. За шесть туров до конца чемпионата парижане на три очка отстают от "Монако".

– Всегда приятно забивать, но главное – побеждать и расти вместе как команда, – цитирует Le Figaro Кавани, который забил в этом сезоне 42 мяча в 41 матче. – Еще шесть игр впереди. Мы можем выиграть чемпионат, если продолжим побеждать. Но нужно иметь в виду "Монако". Нельзя расслабляться. Шесть матчей – это достаточно много. Наша цель – чемпионство.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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27Hoax

Туров то 6, но матчей у ПСЖ и Монако осталось по7! ...???

10:08

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