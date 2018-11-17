Эдинсон Кавани - о конфликте с Неймаром: "На поле было горячо, а потом все успокоились"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани считает, что не стоит переоценивать значение его конфликта с форвардом сборной Бразилии Неймаром в конце товарищеского матча. Встреча завершилась победой Бразилии со счетом 1:0, а в конце игры партнеры по "ПСЖ" повздорили.

– Всегда хорошо проводить такие матчи с сильным соперником, таким как Бразилия, против сильных игроков, таких как Неймар, – цитирует AFP Кавани. – Никто не любит проигрывать, никто не хочет уступать. Это не товарищеский матч. Поэтому некоторые футболисты расстроились. На поле было горячо, но когда матч закончился, все успокоились.