Эдинсон Кавани - о 101-м голе в "ПСЖ": "Рад, но не думаю о рекордах и статистике"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отметил, что рад победе своей команды в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Анже" (5:0). Он также добавил, что для него командные успехи важнее личных.

Напомним, Кавани оформил дубль во встрече, тем самым записав на свой счет 101 гол в составе парижского клуба. Благодаря этому результату уругваец стал третьим футболистом в истории, которому удалось забить более 100 мячей в двух топ-первенствах Европы. Выступая за "Палермо" и "Наполи" в чемпионате Италии, Кавани в общей сложности забил 112 голов. Ранее аналогичное достижение покорилось только Златану Ибрагимовичу и Гонсало Игуаину.

– Отличная победа на выезде, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова Кавани. - 101-й гол? Для нападающего всегда важно забивать, особенно, когда ты можешь принести пользу своей команде. Я рад, но не думаю о рекордах и статистике. Я думаю о том, чтобы делать все возможное для своей команды.