Эдинсон Кавани - Неймару: "Думаешь, ты Месси?"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани после конфликта с Неймаром в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" упрекнул бразильца в заносчивости. Игроки повздорили из-за права пробить одиннадцатиметровый, а после встречи в раздевалке уругваец высказал свое недовольство в резкой форме.

- Ты кто такой? Думаешь, ты Месси? - приводит слова Кавани El Pais.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.

Точка кипения. Почему поссорились Неймар и Кавани