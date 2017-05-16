Эдинсон Кавани: "Не думаю о голевых рекордах Ибрагимовича в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани счастлив, что его признали лучшим игроком сезона в чемпионате Франции. Также он отметил, что для него гораздо важнее командные успехи, а не личные награды.

- Я очень счастлив, - цитирует L'Equipe Кавани. - Думаю, что это работа целого года. Тем не менее я предпочитаю коллективные трофеи, но сегодня была особенная ночь. Благодарю своих товарищей по команде, которые дали мне возможность выиграть этот трофей, и мою семью, и всех людей, работающих в "ПСЖ". Я не думаю о голевых рекордах Ибрагимовича в стане парижан. Думаю лишь о командных трофеях. Для меня это самое главное, так как это остается в истории команды.