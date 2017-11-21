Эдинсон Кавани: "Мы с Неймаром не являемся друзьями"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что они с Неймаром не являются друзьями. Однако он также добавил, что они с бразильцем относятся друг к другу с уважением.

– У Неймара есть друзья в "ПСЖ": Тиагу Силва, Маркиньюс и Дани Алвес. Поэтому я не думаю, что нам нужно пытаться общаться и давать друг другу советы, – приводит UOL слова Кавани. – Я лучше буду просто выкладываться на поле и приносить пользу команде и партнерам. Но если вы профессионалы и добросовестно относитесь к своему делу, всегда можно сохранять хорошие отношения внутри команды.

Это нормальное и обычное явление, когда у человека есть хорошие друзья. Дружеские отношения возникают из-за личных качеств или если вы близки по культуре. Мы с Неймаром не являемся такими друзьями, но мы сохраняем профессиональные отношения. С кем-то из команды я могу дружить больше, с кем-то меньше, но важно то, что все мы уважаем друг друга.

Напомним, что ранее в игре 6-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Лион" (2:0) между игроками произошел конфликт. Штатный пенальтист команды Кавани не захотел уступать Неймару право пробить одиннадцатиметровый, что вызвало недовольство бразильца. После этого Унаи Эмери заявил, что нападающие будут исполнять 11-метровые по очереди.