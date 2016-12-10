Эдинсон Кавани: "Если каждый будет тянуть одеяло на себя, это усложнит задачу "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани считает, что предстоящий матч чемпионата Франции с "Ниццей" может стать определяющим для хода сезона. Парижане занимают третье место в лиге 1, уступая лидирующей "Ницце" четыре очка.

– Если мы не победим "Ниццу", то все пойдет не тем путем, – цитирует RMC Кавани. – Мы знаем, что играем в одном из крупнейших клубов мира. Поэтому нам нужна только победа. В команде все уверены в себе. Понимаем, что если каждый будет тянуть одеяло на себя, мы усложним себе задачу. Нельзя недооценивать соперников. У них не меньшее желание и возможности победить.