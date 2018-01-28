Эдинсон Кавани: "157 голов. Вперед, Париж!"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отреагировал на рекорд, который он установил вчера. В матче 23-го тура чемпионата Франции против "Монпелье"(4:0) 30-летний уругваец забил гол, который стал для него 157-м в составе парижан.

"157 голов. Вперед, Париж!", – написал Кавани.

Напомним, предыдущий рекорд "ПСЖ" по количеству голов принадлежал Златану Ибрагимовичу, который в период с 2012 по 2016 год поразил ворота соперников 156 раз.