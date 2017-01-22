Джулиан Палмьери: "Расизм? Балотелли просто ищет оправдание"

Воспитанник "Бастии" Джулиан Палмьери считает, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли зря критикует всех фанатов корсиканской команды, обвиняя их в расизме. Ранее итальянец пожаловался, что во время матча на Корсике (1:1) болельщики дразнили его, имитируя крики обезьяны.

– Если это имело место, то все серьезно, – цитирует AFP Палмьери, который сейчас играет в "Лилле". – Но с учетом показанной Балотелли игры это ему лучше забыть. Думаю, Марио просто ищет оправдание. Даже если два или три безумца оскорбляли его, это не повод ставить клеймо на всех фанатах "Бастии".