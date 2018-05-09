Джованни Ло Сельсо: "ПСЖ" было трудно в матче против команды 3-го дивизиона"

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Джовани Ло Сельсо после победы над "Ле-Эрбье" в финале Кубка Франции (2:0) рад, что его гол принес клубу новый трофей. Также он признался, что парижанам было сложно во встрече с командой 3-го дивизиона.

- Я рад, что помог команде выиграть этот матч и кубок, - цитирует пресс-служба клуба Ло Сельсо. - Это новый трофей для нас, для клуба, это отличный момент. Это был сложный матч против соперника, который отдал все силы. "ПСЖ" выполнил свою задачу, игроки много работали весь сезон и были вознаграждены.