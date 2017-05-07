Джовани Ло Сельсо: "Надеюсь, гол запишут на меня"

Полузащитник "ПСЖ" Джовани Ло Сельсо после победы над "Бастией" в матче 36-го тура чемпионата Франции (5:0) выразил надежду, что четвертый гол его команды будет записан в статистике на него. Аргентинец перебросил мяч через вратаря, а защитник парижан Маркиньюс внес его в ворота соперника. Тем не менее, пока на официальном сайте лиги автором мяча числится бразилец.

- Я получил мяч от Максвелла, ворвался в штрафную и подсек мяч над вратарем, а затем увидел, что Марки коснулся его, - цитирует пресс-служба клуба Ло Сельсо. - Нужно еще посмотреть повтор, чтобы понять, коснулся он его до попадания в ворота или после. Я надеюсь, что гол запишут на меня, потому что Марки уже забивал здесь несколько раз (смеется).