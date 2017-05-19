Джордж Веа поддержал Бензема

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа поддержал нападающего "Реала" Карима Бензема, который в очередной раз не был вызван в состав сборной Франции. Из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна форвард не играет за "трехцветных" с октября 2015 года.

- Я не знаю, что люди думают о Кариме Бензема, но для меня это качественный игрок, очень умный, очень скромный, играющий на команду, - цитирует L'Equipe Веа. - Мне нравится его игра. Когда "Реал" играет, то я слежу за его выступлениями. С учетом того, что Бензема сделал для сборной Франции, я думаю, что он заслуживает того, чтобы вернуться в состав национальной команды. Нужно это обсудить и поговорить с ним. Это очень важно, потому что он великий игрок.

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