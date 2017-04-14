Джибрилю Сиссе предъявлены обвинения в шантаже Вальбуэна

Экс-нападающий "Кубани" Джибриль Сиссе получил официальные обвинения от прокуратуры в шантаже экс-игрока "Динамо" Матье Вальбуэна, сообщает Le Parisien. Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность.

Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи. Ранее по делу проходил форвард "Реала" Карим Бензема, которого из-за этого отстранили от игр за сборную Франции.