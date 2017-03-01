Джибриль Сиссе: "Я выступаю на концертах в разных странах и открыл свою линию одежды"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Марселя" Джибриль Сиссе рассказал о своем новом увлечении. Француз объявил ранее о завершении карьеры и занялся музыкой.

– Я всегда любил музыку, – цитирует The Mirror Сиссе. – Футбол и ночные клубы не всегда совместимы. Но теперь у меня больше времени. На следующей неделе у меня гастроли в Бельгии, много концертов во Франции проходит, в Ливане. Это интересные места. Это интересная работа. По сути, я этим больше 20 лет занимался, но теперь это основное мое дело.

В 14 лет я начинал делать музыку, но не в клубах, а для себя, для друзей. Теперь это более профессиональный уровень. Также работает моя линия одежды. Есть магазин в интернете, есть ритейлеры во Франции. Розничных продавцов много. Я и дизайнер, и бухгалтер. Только одежду сам не шью. А остальное делаю сам.