Джибриль Сиссе: "Травмы создают проблемы футболистам, но получаемый адреналин важнее"

Экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе поделился своими планами о возвращении в футбол. 35-летний француз, завершивший карьеру в прошлом году из-за травм, уже несколько недель тренируется с "Осером".

- Мои ближайшие планы - продолжать тренироваться с "Осером", чтобы выйти на достаточно хороший уровень, - цитирует La Provence Сиссе. - В будущем посмотрим, смогу ли я провести еще сезон в футболе. Не знаю, как мое тело будет реагировать на нагрузки, так как футбол по-прежнему является контактным видом спорта.

- Принимая во внимание вашу карьеру и травмы, которые уже были у вас, по вашему мнению, высокие нагрузки в спорте полезны для здоровья?

- Да, да ... Это хорошо для здоровья... Это постоянная мотивация. Тем не менее, травмы создают проблемы. Но это такой адреналин, и не обязательно иметь в виду, что будет через 10 или 20 лет.