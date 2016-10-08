Джибриль Сиссе: "Инстинкт нападающего позволяет мне возобновить карьеру"

Бывший нападающий "Кубани" и сборной Франции Джибриль Сиссе намерен возобновить профессиональную карьеру в "Нанси", который после 8 туров чемпионата Франции занимает последнюю строчку в турнирной таблице. По словам 35-летнего игрока, он был бы рад вернуться в лигу 1 и приносить команде пользу.

– У меня нет особого требования – я просто хочу приносить пользу, – приводит mercato365.com слова Сиссе. – Я уверен, что в состоянии сделать это. Чувствую себя хорошо, инстинкт нападающего с годами не утрачен.

Мой вес в норме, я нарастил мышечную массу и в последнее время тренировался с резервом "Осера". В клубе были удивлены, когда увидели меня в прекрасной форме.