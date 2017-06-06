Джибриль Сидибе: "Я не против провести еще сезон в "Монако"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе признался, что готов остаться в команде еще на один сезон. Ранее появилась информация, что монегаски готовы продать 24-летнего француза, интерес к которому проявляет "Арсенал".

- Сейчас особенное время для меня, так как через год чемпионат мира, - цитирует L'Equipe Сидибе. - Прямо сейчас я полностью сосредоточен на сборной Франции. У меня есть контракт с "Монако", и я не прочь провести в клубе еще один сезон. Хочу играть как можно больше, чтобы закрепиться в сборной Франции.