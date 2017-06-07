Джибриль Сидибе: "Современный защитник - это 70 процентов защиты и 30 процентов атаки"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе считает, что современный фланговый защитник должен в первую очередь думать о защитных качествах. Примером для француза является экс-игрок сборной Бразилии Максвелл.

- У всех есть свое мнение о современном защитнике, - цитирует L'Equipe Сидибе. - Я думаю, что это защита в течение 70 процентов времени, а в остальные 30 - атака. Для меня примером является Максвелл, у которого есть способность хорошо анализировать ситуацию, защищаться, а также умение двигаться вперед. В "Монако" и в сборной Франции все по-разному.