Джибриль Сидибе: "Монако" - группа друзей, получающих удовольствие на поле"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе после перенесенного матча 31-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (2:0) отметил, что чемпионство команды - это результат работы всех сотрудников клуба. По его словам, красно-белые получают удовольствие от игры и будут праздновать успех вместе с фанатами.

- Это результат работы всех сотрудников "Монако", - приводит Canal+ слова Сидибе. - Это был отличный сезон. Наша команда - группа друзей, получающих удовольствие на поле. Все приложили усилия для достижения успеха. Теперь будем праздновать чемпионство с нашими фанатами.