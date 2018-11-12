Джибриль Сидибе: "Это будет война"

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе выразил разочарование поражением от "ПСЖ" (0:4) в матче чемпионата Франции. По его словам, с кризисом в "Монако" нужно что-то делать: команда не может победить 16 матчей подряд.

– Нам нет оправдания, – цитирует AFP Сидибе. – Сейчас будет пауза, а потом снова матчи. Нужно собраться. Никаких объяснений у меня нет. "ПСЖ" играл непринужденно и победил. Снимаем шляпу. Теперь нужно хорошо восстановиться, потому что у нас половина команды травмированных. Это уже становится критическим фактором. Нельзя махнуть на все рукой и развалиться. Нужно сломать эту тенденцию. Это будет война, настоящая война. Анри не может все изменить за две-три недели. Мы несем за все ответственность.