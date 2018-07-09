Джанлуиджи Буффон: "Я приехал в Париж с энтузиазмом ребенка, я полон энергии"

40-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, перешедший из "Ювентуса" в "ПСЖ", отметил, что сделае все возможное для успеха парижского клуба. По его словам, он готов доказать, что является голкипером высокого уровня.

– Это новое приключение может помочь мне развиваться как человеку и как игроку, – цитирует Буффона пресс-служба "ПСЖ". – Я хочу добиваться результатов, однако я не одержим Лигой чемпионов. Каждый хочет стать важной частью команды. Я сделаю все возможное и докажу, что я все еще отличный вратарь.

– Мне всегда нужен вызов. Сегодня у меня была первая тренировка в Париже. Мне было очень приятно общаться и слышать новый язык. Думаю, это хороший момент для нового окружения. Я приехал в Париж с энтузиазмом ребенка, я полон энергии.