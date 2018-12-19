Джанлуиджи Буффон: "Планировал завершить карьеру, пока мне не позвонили из "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон признался, что готов был завершить карьеру после ухода из "Ювентуса". По его словам, предложение из Парижа стало неожиданным.

– Я решил закончить карьеру, – цитирует RMC Буффона. – Думал, что только звонок из "Барселоны", "Реала" или "ПСЖ" может изменить ситуацию. И это был сон, безумие какое-то. Я не думал, что это серьезно. Уже планировал, что буду делать после футбола. А в мае мне позвонили из "ПСЖ". Потребовалось две недели на обдумывание всего, потому что я не люблю пустых разговоров. Если даю слово, то должен его сдержать. "ПСЖ" будет моим последним клубом. Это своего рода подарок судьбы.