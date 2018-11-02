Джанлуиджи Буффон: "Перешел в "ПСЖ", чтобы расширить свои знания о мире"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон признался, что этим летом мог бы продолжить карьеру в одном из итальянских клубов. 40-летний итальянец заявил, что выбрал Париж из-за того, что хотел расширить свои знания о мире.

- Я мог бы выбрать романтичный вариант и перейти в "Парму" или "Дженоа", за которую болел в детстве, - цитирует Буффона Sky Italy. - Или "Лацио", поскольку фанаты этой команды всегда относились ко мне с уважением, а для меня это важно. Но все же я посчитал наилучшим вариантом отъезд из Италии. Выбрал "ПСЖ", чтобы расширить свои знания о мире.

Летом 2018 года Буффон перешел из "Ювентуса" в "ПСЖ", В текущем сезоне итальянец провел 6 матчей за парижан и пропустил 3 гола.

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