Джанлуиджи Буффон: "Мбаппе - сверхчеловек"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон поделился мнением об одноклубнике Кильяне Мбаппе. По мнению итальянца, французский форвард может достичь таких же высот, как Пеле, Марадона, Роналду и Месси.

- Что касается Килиана Мбаппе, я говорил с Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, и мы все согласились, что у него есть что-то сверхчеловеческое, - цитирует Football Italia Буффона. - Если он будет сосредоточен на своих целях, то он сможет стать таким же великим, как Пеле, Марадона, Роналду и Месси.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. 15 июля в финальном матче турнира "трехцветные" обыграли Хорватию со счетом 4:2.