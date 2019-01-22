Два матча "Нанта" перенесены в связи с пропажей самолета с Эмилиано Салой

Два матча "Нанта" были перенесены в связи с пропаже бывшего футболиста клуба Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Через несколько часов поисковой операции Сала был признан мертвым.

Игра 1/16 финала Кубка Франции против "Антант ССГ" перенесен с 23 на 27 января, начало - в 18.30 по московскому времени.

Встреча чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" перенесена с 26 на 30 января и начнется в 23.00 по Москве.