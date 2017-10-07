Два матча Кубка Франции перенесены из-за смерти игрока в перестрелке

Два матча 5-го раунда Кубка Франции с участием команд из Гриньи были перенесены на следующую неделю. Встречи "Гриньи ФК" - "Мант" и "Гриньи ЮС" - "Нантер" не пройдут завтра.

Причиной переноса стала смерть игрока "Гриньи ЮС" Муди Силла, который был застрелен вместе с братом Самбой на этой неделе. Неизсветный расстрелял двух братьев, которые в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, но не смогли выжить. Полиция арестовала стрелявшего, но его сначала избили прохожие, ставшие свидетелями случившегося.

Организаторы Кубка Франции дали время родственникам и друзьям отдать дань уважения погибшим.