Два игрока "Ниццы" наказаны за участие в ставках

Голкипер Йоан Кардиналь и полузащитник Валентен Эйсерик, выступающие за "Ниццу", наказаны Профессиональной футбольной лигой Франции за несоблюдение правил в отношении запрета на участие в ставках на футбольные матчи. Как сообщает L'Equipe, оба игрока дисквалифицированы на 3 игры условно, а вратарь также оштрафован на 1 тысячу евро.

Полузащитник "Лорьяна" Ромен Филиппото и нападающий "Бастии" Гаэль Даник пропустят по одному поединку. Также первый пропустит еще одну игру условно, а второй – две и заплатит штраф в размере 500 евро.