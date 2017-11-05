Дубль Товена помог "Марселю" разгромить "Кан", два гола Пепе принесли вторую победу "Лиллю"

"Марсель" в 12-м туре чемпионата Франции обыграл на своем поле "Кан" - 5:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Флориан Товен.

В еще одном поединке "Лилль" на выезде одержал победу над "Метцем" - 3:0. Два гола на счету форварда Николя Пепе.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Марсель" - "Кан" - 5:0 (1:0)

Голы: Луиз Густаву, 43 (1:0). Товен, 47 (2:0). Сансон, 52 (3:0). Митроглу, 76 (4:0). Товен, 81 (5:0).

"Марсель": Манданда, Рами (Дориа, 86), Абденнур, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Лопес, 82), Сансон (Жермен, 73), Замбо, Митроглу, Окампос.

"Кан": Веркутр, Санко, Да Силва (Женевуа, 77), Гильбер, Мбенг, Фере, Дьоманде, Репас (Делаплас, 65), Деминге (Куаку, 65), Роделен, Сантини.

Судья: Ренвий.

5 ноября. Марсель. Стадион Velodrome.

"Метц" - "Лилль" - 0:3 (0:1)

Голы: Пепе, 45+2 - с пенальти (0:1). Балули, 67 (0:2). Пепе, 87 (0:3).

"Метц": Дидиллон, Бишевац (Базен, 46), Ривьере, Бальиу, Ниакате, Коад, Доссеви, Кафу (Ньяне, 57), Поблете, Ру, Нгюетт (Фернандес, 79).

"Лилль": Меньян, Малькюи, Ие, Алонсо, Балло-Туре (Тиагу Майа, 46), Балули (Сумаре, 71), Амаду, Тиагу Мендес, Эль-Гази, Пепе, Араужу (Понсе, 46).

Предупреждения: Коад, 33. Балули, 35. Нгюетт, 37. Араужу, 44. Бальиу, 86.

Судья: Бризар.

5 ноября. Метц. Стадион Stade Saint-Symphorien.