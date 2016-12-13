Дубль Сала принес "Нанту" победу над "Монпелье"

"Нант" обыграл "Монпелье" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги со счетом 3:1. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Эмилиано Сала.

Кубок французской лиги

1/8 финала

"Нант" – "Монпелье" – 3:1 (2:1)

Голы: Сала, 18 (1:0). Бериго, 36 (1:1). Сала, 43 (2:1). Стемпиньски, 62 (3:1).

"Нант": Риу, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Туре, Илоки (Муамбе, 76), Арит (Томсен, 68), Сала, Стемпиньски (Валонгва, 88).

"Монпелье": Лигали, Конгре, Монгонгу (Мунье, 46), Сен-Рюф, Реми, Сессеньон (Фито, 79), Лан, Силла (Марво, 57), Скири, Камара, Бериго.

Предупреждения: Дюбуа, 61. Сессеньон, 77.

Удаление: Туре, 86.

Судья: Бюке.

13 декабря. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau.