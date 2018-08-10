Дубль Пайета помог "Марселю" разгромить "Тулузу"

"Марсель" обыграл "Тулузу" (4:0) в стартовом туре чемпионата Франции. Дубль в составе победителей сделал Димитри Пайет.
Также у марсельцев отличились Валер Жермен и Флориан Товен. Это первый матч нового сезона в лиге 1.
Чемпионат Франции
Лига 1
1-й тур
"Марсель" - "Тулуза" – 4:0 (1:0)
Голы: Пайет, 45 - с пенальти (1:0). Пайет, 62 (2:0). Жермен, 89 (3:0). Товен, 90+2 (4:0).
"Марсель": Пеле, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Сансон, Лопес (Сертик, 77), Камара, Пайет (Товен, 83), Жермен, Окампос, Нжи (Сарр, 56).
"Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Мишлен, Аду, Босток, Ману Гарсия (Саного, 65), Сангаре, Доссеви (Жан, 65), Градель, Лейя Исека.
Предупреждения: Жюльен, 11. Аду, 44. Амави, 47. Сангаре, 55.
Судья: БЮКЕ (Франция).
10 августа. Марсель. Стадион "Велодром".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/