Дубль Неймара помог "ПСЖ" обыграть "Ниццу"

"ПСЖ" обыграл "Ниццу" (3:0) в матче восьмого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Неймар, который сделал дубль, и Кристофер Нкунку. На 59-й минуте у хозяев был удален Вилан Сиприен.

Парижане выиграли все матчи и с 24 очками лидируют в чемпионате Франции. У "Ниццы" 10 очков и 11-е место. В следующем туре "ПСЖ" примет "Лион", а "Ницца" на выезде сыграет с "Тулузой".

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Ницца" - "ПСЖ" - 0:3 (0:1)

Голы: Неймар, 22 (0:1). Нкунку, 46 (0:2). Неймар, 90+2 (0:3).

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Коли (Балотелли, 46), Аталь, Макенго (Сиприен, 28), Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Маолида (Срарфи, 80).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Рабьо, Ди Мария (Верратти, 72), Неймар, Мбаппе, Нкунку (Бернат, 57), Диаби (Шупо-Мотинг, 72).

Предупреждения: Сиприен, 45. Данте, 55. Мбаппе, 67. Бернат, 87.

Удаление: Сиприен, 59.

Судья: Тюрпен (Франция).

29 сентября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

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Турнирная таблица чемпионата.